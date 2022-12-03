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Шоу начинается: Малахов преподнес дочери Началовой подарок, о котором она и мечтать не могла

Шоу начинается: Малахов преподнес дочери Началовой подарок, о котором она и мечтать не могла

Наследница певицы начинает покорение эстрадного Олимпа сразу с козырей. Шоу начинается: Малахов преподнес дочери Началовой такой подарок, о котором она и мечтать не моглаВ первый день зимы отметила свое 16-летие дочь Юлии Началовой Вера Алдонина.

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