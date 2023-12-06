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Закон, порядок, государство

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Госавтоинспекторы в Псковской области вовремя доставили роженицу в роддом

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Эдгар Агаджанян и лейтенант полиции Михаил Щербаков поздней ночью возвращались в областной центр из служебной командировки с территории Гдовского района.

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