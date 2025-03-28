Политика как он...
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Политика как она есть

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Бывший глава российского региона публично попросил прощения

Бывший глава российского региона публично попросил прощения

Экс-глава Оренбуржья Денис Паслер публично попросил прощения после представления от Генеральной прокуратуры из-за неполной готовности экстренных служб региона к чрезвычайной ситуации, возникшей во время паводка 2024 года.

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