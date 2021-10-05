Мировое обозрение

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Депортацию сотрудников ООН за пособничество эфиопским боевикам обсудят на заседании Совбеза

Депортацию сотрудников ООН за пособничество эфиопским боевикам обсудят на заседании Совбеза

Аддис-Абеба, 5 октября. Соединенные Штаты Америки призвали Совет Безопасности ООН провести открытое заседание для обсуждения депортации персонала Организации Объединенных Наций из Эфиопии.

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