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МОСИНФОРМ

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Два нежилых помещения на юге Москвы выставили на торги

Два нежилых помещения на юге Москвы выставили на торги

Два коммерческих помещения на юге Москвы выставили на открытые аукционы. Предприниматели могут приобрести объекты площадью 215,7 и 206,9 квадратного метра, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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