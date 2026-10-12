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Регион 29

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Представители Поморья вошли в число победителей

Представители Поморья вошли в число победителей

В Великом Новгороде завершился студенческих отрядов Северо-Запада.Делегация Архангельской области достойно представила регион в конкурсах профессионального мастерства, творческом фестивале, медиаконкурсе и спортивных соревнованиях.

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