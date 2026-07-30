Запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан не должен ударить по алтайским аграриям

Ограничения могут сократить серые поставки зерна, однако транзит в Узбекистан продолжит поддерживать спрос Казахстан с 27 июля на полгода ограничил ввоз пшеницы из России и других стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.