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Запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан не должен ударить по алтайским аграриям

Запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан не должен ударить по алтайским аграриям

Ограничения могут сократить серые поставки зерна, однако транзит в Узбекистан продолжит поддерживать спрос Казахстан с 27 июля на полгода ограничил ввоз пшеницы из России и других стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

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