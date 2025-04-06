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Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Трактор», «Сибирь» сыграет с «Салаватом», СКА против «Динамо» Москва

«Сибирь» сыграет с «Салаватом», СКА будет противостоять московскому «Динамо». Кубок Гагарина Первый раунд Адмирал – Трактор Дата проведения 6 апреля, 10.

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