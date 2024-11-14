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Царьград

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Названы самые популярные в 2024 году имена новорождённых в Новосибирской области

Названы самые популярные в 2024 году имена новорождённых в Новосибирской области

По итогам 10 месяцев в регионе стало на 529 Михаилов и на 375 Ев больше.Специалисты управления ЗАГС Новосибирской области назвали имена, которыми детей в регионе называли чаще всего по итогам 10 месяцев 2024 года.

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