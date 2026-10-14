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Орелtimes

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Дождь на Покров обещает ненастную осень

Дождь на Покров обещает ненастную осень

По народным приметам дождь на Покров предвещает холодную осень. Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы.

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