Лейб-казаки: телохранители массового поражения

Первоначальное предназначение Лейб-гвардии Казачьего полка, чье 250-летие отмечается в этом году, сводилось к сопровождению и охране коронованной особы, но довольно-таки быстро появились дополнительные опции.
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