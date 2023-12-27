Водитель автобуса в Иркутске наказан за то, что не пропустил пешеходов

Сотрудники ГИБДД во время мониторинга соцсетей выявили видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса № 80 в Иркутске нарушил правила дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
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