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Премьер Армении Пашинян провел короткую беседу с Зеленским на саммите в Испании 

Премьер Армении Пашинян провел короткую беседу с Зеленским на саммите в Испании 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе третьего форума Европейского политического сообщества, который проходит в испанской Гранаде, пишет 24News.

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