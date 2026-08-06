Раскрыты детали разговора Лаврова и Рубио по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время июльских переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил о причастности западных стран к оказанию помощи Украине в совершении терактов против россиян.
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