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Раскрыты детали разговора Лаврова и Рубио по Украине

Раскрыты детали разговора Лаврова и Рубио по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время июльских переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил о причастности западных стран к оказанию помощи Украине в совершении терактов против россиян.

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