НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Коваленко о том, есть ли у Овечкина лишний вес на фото с пляжа: «Хоккей – не подиум с культуристами! Многое решает мышечная масса, резкость, особая кость. Дайте человеку отдохнуть»

– Что вы скажете о фото Овечкина с пляжа? Там лишний вес? – Послушайте, хоккей – специфический вид спорта, это не подиум с натертыми кремами культуристами! У нас многое решает мышечная масса, резкость, особая кость, специфическое именно для хоккея строение тела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх