Коваленко о том, есть ли у Овечкина лишний вес на фото с пляжа: «Хоккей – не подиум с культуристами! Многое решает мышечная масса, резкость, особая кость. Дайте человеку отдохнуть»

– Что вы скажете о фото Овечкина с пляжа? Там лишний вес? – Послушайте, хоккей – специфический вид спорта, это не подиум с натертыми кремами культуристами! У нас многое решает мышечная масса, резкость, особая кость, специфическое именно для хоккея строение тела.