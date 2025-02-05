Минфин США: страны БРИКС не найдут замену доллару

На горизонте нет другой резервной валюты Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил в интервью телеканалу Fox News, что страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но, по его словам, в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится.
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