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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик – 6-й тренер в истории «Барсы», начавший дебютный сезон с 5 подряд побед в Ла Лиге

Каталонский клуб под руководством немецкого тренера Ханса-Дитера Флика обыграл «Жирону» (4:1) в 5-м туре чемпионата Испании.

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