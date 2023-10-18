Определен источник мощнейшего известного марсотрясения

За время пребывания на поверхности Марса аппарат NASA InSight, в задачи которого входило исследование сейсмической активности, переноса тепла, внутреннего строения и состава Красной планеты, зарегистрировал свыше 1300 сейсмических событий, известных как марсотрясения.
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