Байден поручил узнать мнение американцев о кандидатуре Харрис на выборах

Президент США Джо Байден стал более восприимчив к призывам уйти в отставку. Он поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать мнение американцев об участии вице-президента США Камалы Харрис на выборах вместо него, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.
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