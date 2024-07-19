Байден поручил узнать мнение американцев о кандидатуре Харрис на выборах

Президент США Джо Байден стал более восприимчив к призывам уйти в отставку. Он поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать мнение американцев об участии вице-президента США Камалы Харрис на выборах вместо него, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.