ЖКХ, отопительный сезон, работа коммунальных служб: эксперты назвали проблемные вопросы для регионов

МОСКВА (ИА Реалист). В ноябре и декабре в центре проблемной региональной повестки с высокой вероятностью будет оставаться состояние инфраструктуры ЖКХ и проведение отопительного сезона, а также работа коммунальных служб по уборке улиц и трасс от снега и льда.
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