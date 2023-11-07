ЖКХ, отопительный сезон, работа коммунальных служб: эксперты назвали проблемные вопросы для регионов

МОСКВА (ИА Реалист). В ноябре и декабре в центре проблемной региональной повестки с высокой вероятностью будет оставаться состояние инфраструктуры ЖКХ и проведение отопительного сезона, а также работа коммунальных служб по уборке улиц и трасс от снега и льда.