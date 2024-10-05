Слухи о AMD Ryzen 9000X3D говорят о более быстром многопотоке относительно обычных R...

Слухи о AMD Ryzen 9000X3D говорят о более быстром многопотоке относительно обычных Ryzen 9000Новые слухи сообщают, что процессоры AMD Ryzen 9000X3D будут быстрее своих собратьев без X3D не только в играх, но даже в многопоточных рабочих задачах.