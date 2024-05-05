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Игры и киберспорт | ProCyber.me

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Попытка привязать Helldivers 2 к PSN обходными путями может привести к бану

Попытка привязать Helldivers 2 к PSN обходными путями может привести к бану

Недавнее распоряжение Sony, требующее от всех игроков Steam связывать свои аккаунты с учетной записью PlayStation Network для доступа к Helldivers 2, вызвало не только разочарование среди геймеров, но и попытки найти обходные пути для стран без поддержки PSN.

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