Дональд Трамп — младший прилетел в Таллин

Старший сын президента США Дональд Трамп — младший неожиданно оказался в Эстонии. Как сообщает газета Postimees, предприниматель остановился в отеле сети Radisson в Таллине и передвигается по городу в сопровождении охраны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым