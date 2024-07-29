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Политический вестник

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  • Татьяна Маштакова
    ТМ Странные какие-то мирные предложения выдвигают России словно она уже потерпела поражение В СВО... того и гляди реп...Россия дала оконч...
  • Алексей Гердин
    Трамп очередной физдобол...Россия дала оконч...
  • Tania Еременко
    Ай-да Лавров! Браво! Люблю нашего Министра Иностранных Дел!  С уважением,Россия дала оконч...

Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"

Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"

На итоговой пресс-конференции после встречи стран АСЕАН глава МИД России сообщил, что в последнее время Россию буквально завалили "мирными" предложениями по Украине, что свидетельствует о том, что "Запад стал осознавать невозможность победить Москву".

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Комментарии
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Tania Еременко
Ай-да Лавров! Браво! Люблю нашего Министра Иностранных Дел!  С уважением,
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12 час.
Алексей Гердин
Трамп очередной физдобол...
Ответить
9 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Странные какие-то мирные предложения выдвигают России словно она уже потерпела поражение В СВО... того и гляди репарации потребуют выплатить разгромленной украине на восстановление и оплату долгов украинцев  коллективному западу за оружие и так называемую помощь... Ага! Щас, только шнурки погладим и начнём отдавать долги... за всё &quot;хорошее&quot;, что запад России за последние тридцать лет сделал/причинил ущерб... А санкции, введенные против России, рано или поздно затянутся удавкой на шее коллективного запада... так так им и надо!
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4 час.

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