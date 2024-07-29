Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Странные какие-то мирные предложения выдвигают России словно она уже потерпела поражение В СВО... того и гляди репарации потребуют выплатить разгромленной украине на восстановление и оплату долгов украинцев коллективному западу за оружие и так называемую помощь... Ага! Щас, только шнурки погладим и начнём отдавать долги... за всё "хорошее", что запад России за последние тридцать лет сделал/причинил ущерб... А санкции, введенные против России, рано или поздно затянутся удавкой на шее коллективного запада... так так им и надо!