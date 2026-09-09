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Газета.ру

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Nature Neuroscience: найдены 36 общих генов ОКР, синдрома Туретта и аутизма

Nature Neuroscience: найдены 36 общих генов ОКР, синдрома Туретта и аутизма

Ученые обнаружили 36 генов, заметно повышающих риск обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и хронических тиков, включая синдром Туретта, и выяснили, что многие из них связаны также с аутизмом.

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