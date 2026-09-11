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Регионы России

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Трамп призвал республиканцев поклясться прийти на промежуточные выборы

Трамп призвал республиканцев поклясться прийти на промежуточные выборы

Президент США Дональд Трамп завершил съезд Республиканской партии, посвящённый предстоящим промежуточным выборам в Конгресс, и с призывом к участникам поклясться в обязательности явки на избирательные участки.

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