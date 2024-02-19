Какие ценовые уровни могут остановить рост Bitcoin?

Курс Bitcoin (BTC) пытается безуспешно подняться выше уровня сопротивления в $52 000, но сталкивается с накопленным множеством ключевых сопротивлений, чьи уровни укрепляют и создают практически непроходимую зону с точки зрения теханализа.
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