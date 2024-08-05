В Великобритании пройдёт экстренное совещание COBRA из-за беспорядков

В Великобритании в понедельник, 5 августа, состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с беспорядками в ряде городов, вызванными нападением на группу девочек.
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