Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Фанаты «Уфы» отказались оформлять Fan ID: «Сначала нас загоняют в клетки на стадионах, теперь надо оформлять бесполезный документ»

Объединение болельщиков «Уфы» «Уфимцы» выступило против введения Fan ID. «Фанаты ФК «Уфа» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый «паспорт болельщика».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх