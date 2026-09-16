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ДумаТВ

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Путин: участие в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию 16.09.2026

Путин: участие в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию 16.09.2026

Путин назвал участие в выборах общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию и лишить ее суверенитета.

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