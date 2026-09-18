«При Даку расцвёл Угальде, опять стал забивать»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», а также «Ростова» Виталий Дьяков в интервью «Спорт уик-энду» отметил, что приобретенный «красно-белами» нападающим Мирлинд Даку помогает активнее действовать на поле Манфреду Угальде.