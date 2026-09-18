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Спорт Уик-Энд

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«При Даку расцвёл Угальде, опять стал забивать»

«При Даку расцвёл Угальде, опять стал забивать»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», а также «Ростова» Виталий Дьяков в интервью «Спорт уик-энду» отметил, что приобретенный «красно-белами» нападающим Мирлинд Даку помогает активнее действовать на поле Манфреду Угальде.

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