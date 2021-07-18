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Шэрон Стоун в стразах, Розамунд Пайк в красном и Тильда Суинтон в непростой белой рубашке на закрытии кинофестиваля

Шэрон Стоун в стразах, Розамунд Пайк в красном и Тильда Суинтон в непростой белой рубашке на закрытии кинофестиваля

Шэрон Стоун GETTY IMAGES Каннский кинофестиваль - все. Минувшим вечером состоялась торжественная церемония закрытия 74-го киносмотра, который был особенно долгожданным после прошлогоднего перерыва из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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