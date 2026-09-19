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Памфилова: Москва ночью и сейчас успешно отбивает атаку на систему голосования

Памфилова: Москва ночью и сейчас успешно отбивает атаку на систему голосования

Московская система выборов всю ночь и до сих пор подвергается «масштабной и интенсивной» атаке. Об этом, как передает корреспондент RTVI, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга.

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