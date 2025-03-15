Врачи назвали главные симптомы рака, которые все всегда пропускают Ирэн ОрлонскаяЭксперты НМИЦ онкологии Минздрава напомнили о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии серьезного заболевания, а также о важных аспектах, которые помогут каждому продлить жизнь и сохранить здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии