Врачи назвали главные симптомы рака, которые все всегда пропускают Ирэн ОрлонскаяЭксперты НМИЦ онкологии Минздрава напомнили о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии серьезного заболевания, а также о важных аспектах, которые помогут каждому продлить жизнь и сохранить здоровье.