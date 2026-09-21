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"Очень удобный формат". Почему прошедшие выборы в Алтайском крае стали партийным триумфом

"Очень удобный формат". Почему прошедшие выборы в Алтайском крае стали партийным триумфом

Голосование в регионе не обошлось без национальных обрядов и скандалов Голосование Состоявшиеся в Алтайском крае выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания стали победой партии власти – "Единой России" в целом удалось отвоевать у коммунистов практически все ранее утраченные позиции.

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