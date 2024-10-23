Путин: отношения России и Китая являются образцом сотрудничества между странами

Отношения России и КНР являются образцовыми для современного мира. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях проходящего в Казани саммита БРИКС, передает ТАСС.
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