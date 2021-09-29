Франция угрожает ответными мерами против Великобритании, из-за разрешений на рыбалку

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Франция в течение двух недель примет решение о возможных мерах после того, как Великобритания и Нормандский остров Джерси отказали десяткам французских рыболовных судов в лицензии на работу в их территориальных водах.
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Франция в течение двух недель примет решение о возможных мерах после того, как Великобритания и Нормандский остров Джерси отказали десяткам французских рыболовных судов в лицензии на работу в их территориальных водах.
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