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Франция угрожает ответными мерами против Великобритании, из-за разрешений на рыбалку

Франция угрожает ответными мерами против Великобритании, из-за разрешений на рыбалку

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Франция в течение двух недель примет решение о возможных мерах после того, как Великобритания и Нормандский остров Джерси отказали десяткам французских рыболовных судов в лицензии на работу в их территориальных водах.

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