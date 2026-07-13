Как я перекрасила пластиковые окна и полностью преобразила дом без замены рам

Признаюсь честно: долгое время я была уверена, что белый пластик — это приговор на десятилетия. Стоит один раз поставить стандартные окна ПВХ, и пути назад уже нет, а любой ремонт будет выглядеть незавершённым из-за диссонанса между смелым цветом стен и унылой белизной рам.