Аргументы недели

98 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    пи.доболы в своём трёпе до детсадовского уровня дошли«Нечего кататься ...
  • Сергей Дмитриев
    Француз Жак Кусто был более осмотрительным и кое-что изобрёл для безопасности таких погружений. Вот уж точно: что име...Контр-адмирал бер...
  • Александр Павлов
    "После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать! " https://www.y...«Нечего кататься ...

Глава СВР Нарышкин назвал глубоким заблуждением мнение элит Запада, что они смогут сокрушить Россию силой оружия

Глава СВР Нарышкин назвал глубоким заблуждением мнение элит Запада, что они смогут сокрушить Россию силой оружия

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин назвал глубоким заблуждением точку зрения элит Запада, что они смогут сокрушить страну с помощью силы оружия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх