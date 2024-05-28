Поклонники Пэрис Хилтон учат ее, как воспитывать детей

Ее назвали невнимательной после публикации с ребенком у бассейна Поклонники Пэрис Хилтон забеспокоились о безопасности ее сына Феникса после того, как она опубликовала видео в TikTok, где она опускает его в бассейн.
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