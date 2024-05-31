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Макрон высказался о русских и войне: Развлечение Путина

Макрон высказался о русских и войне: Развлечение Путина

Россию на Западе не любили всегда. Когда-то, когда подавляющая часть современных читателей еще крапиву палкой под окном рубила, за железным занавесом судьбы людей вершили суровые джентльмены, первые леди и, раз уж на то пошло, лихие полковники.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Ау! Французы! Неужели вы не можете заткнуть глотку вашему Глупейшему? Когда вы научитесь выбирать себе президента из достойных, мудрых людей?
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4 час.
Natalija Osminina
Рядом в статье про увольнение губенатора Самарской области. Цитата&quot; Количество скандалов вокруг самарских чиновников зашкаливало. Скандалов коррупционных, голубых (да, вот такой нюанс, свидетельствующий как минимум о том, что г-н Азаров совершенно не разбирался в людях, фактически потворствуя размножению в региональных властных органах либеров гнусной ориентации). Компромата масса. Добавим, что в Самарской области рождаемость на 1 тыс. населения сократилась за период его губернаторства на 28,7%. 22.12.2023 Азарова исключили из состава бюро Высшего совета партии &quot;Единая Россия&quot;.---- Это к Вашим словам, что голубое дело заразно.
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2 час.
tsan tsan
Чем меньше ума, тем меньше моральные страдания, поэтому и выглядит огурчиком и мелет языком птицей-говоруном.
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2 час.

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