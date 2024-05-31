Макрон высказался о русских и войне: Развлечение Путина

Natalija Osminina

Рядом в статье про увольнение губенатора Самарской области. Цитата" Количество скандалов вокруг самарских чиновников зашкаливало. Скандалов коррупционных, голубых (да, вот такой нюанс, свидетельствующий как минимум о том, что г-н Азаров совершенно не разбирался в людях, фактически потворствуя размножению в региональных властных органах либеров гнусной ориентации). Компромата масса. Добавим, что в Самарской области рождаемость на 1 тыс. населения сократилась за период его губернаторства на 28,7%. 22.12.2023 Азарова исключили из состава бюро Высшего совета партии "Единая Россия".---- Это к Вашим словам, что голубое дело заразно.