Россию на Западе не любили всегда. Когда-то, когда подавляющая часть современных читателей еще крапиву палкой под окном рубила, за железным занавесом судьбы людей вершили суровые джентльмены, первые леди и, раз уж на то пошло, лихие полковники.
Макрон высказался о русских и войне: Развлечение Путина
Комментарии
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Ирина Быкова
Ау! Французы! Неужели вы не можете заткнуть глотку вашему Глупейшему? Когда вы научитесь выбирать себе президента из достойных, мудрых людей?
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4 час.
Natalija Osminina
Рядом в статье про увольнение губенатора Самарской области. Цитата" Количество скандалов вокруг самарских чиновников зашкаливало. Скандалов коррупционных, голубых (да, вот такой нюанс, свидетельствующий как минимум о том, что г-н Азаров совершенно не разбирался в людях, фактически потворствуя размножению в региональных властных органах либеров гнусной ориентации). Компромата масса. Добавим, что в Самарской области рождаемость на 1 тыс. населения сократилась за период его губернаторства на 28,7%. 22.12.2023 Азарова исключили из состава бюро Высшего совета партии "Единая Россия".---- Это к Вашим словам, что голубое дело заразно.
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2 час.
tsan tsan
Чем меньше ума, тем меньше моральные страдания, поэтому и выглядит огурчиком и мелет языком птицей-говоруном.
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2 час.
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