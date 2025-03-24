Зеленский вновь обвинил Белый дом в распространении «нарративов Кремля»

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. В администрации нового президента США есть люди, попавшие под влияние Москвы, которые имеют непосредственное отношение к принятию решений, в том числе по украинскому вопросу.
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