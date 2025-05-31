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Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с карт

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с карт

Каждый месяц киберпреступники находят новые способы выманить у россиян деньги, один из свежих и стремительно развивающихся трендов — мошенничество через ботов в мессенджерах, предупредил эксперт в IT-инфраструктуре, Senior Systems Administrator Иван Дегтярев.

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