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Визит российского лидера в Баку приоткрывает закулисье большой и многоплановой борьбы национальных и транснациональных групп

Визит российского лидера в Баку приоткрывает закулисье большой и многоплановой борьбы национальных и транснациональных групп

Двухдневный визит В. Путина в Баку обсуждается достаточно широко и у нас, и в сопредельных странах.Действительно на фоне происходящих событий в Курской области и на Украине это мероприятие выглядит своего рода ответом западной и украинской «потужно-переможной» раскачке в информационном поле.

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