Визит российского лидера в Баку приоткрывает закулисье большой и многоплановой борьбы национальных и транснациональных групп

Двухдневный визит В. Путина в Баку обсуждается достаточно широко и у нас, и в сопредельных странах.Действительно на фоне происходящих событий в Курской области и на Украине это мероприятие выглядит своего рода ответом западной и украинской «потужно-переможной» раскачке в информационном поле.