Депутат Захаров в День народного единства устроил "Битву за Сталинград"

Депутат Законодательного собрания Приморского края, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Александр Захаров встретил праздник плечом к плечу с воспитанниками федерации кикбоксинга, федерации рукопашного боя УГО и абсолютно реального боя Приморского края, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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