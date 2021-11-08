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Депутат Захаров в День народного единства устроил "Битву за Сталинград"

Депутат Захаров в День народного единства устроил "Битву за Сталинград"

Депутат Законодательного собрания Приморского края, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Александр Захаров встретил праздник плечом к плечу с воспитанниками федерации кикбоксинга, федерации рукопашного боя УГО и абсолютно реального боя Приморского края, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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