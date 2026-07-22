Миронов потребовал прекратить "сюси-пуси" с мигрантами: "Может хватит!?"

Алекс Сэм Да вообще всех копчёных надо выслать, от них тут только преступность ,разброд и шатание

Алексей Тан ""Миронов потребовал прекратить "сюси-пуси" с мигрантами."" : ======================== Миронов (клон еврейской ИНО рос), ВОЗОПИЛ.... нас! нас выберете в Думу... за нас, нас голосуйте!... мы Русских поддерживаем и о русских заботимся!... КЛОН иноросов... что с его взять!.