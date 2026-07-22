Царьград Фото: Царьград Мигрантов начнут высылать из России за административные нарушения.
Миронов потребовал прекратить "сюси-пуси" с мигрантами: "Может хватит!?"
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Алекс Сэм
Да вообще всех копчёных надо выслать, от них тут только преступность ,разброд и шатание
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1 м.
Алексей Тан
""Миронов потребовал прекратить "сюси-пуси" с мигрантами."" : ======================== Миронов (клон еврейской ИНО рос), ВОЗОПИЛ.... нас! нас выберете в Думу... за нас, нас голосуйте!... мы Русских поддерживаем и о русских заботимся!... КЛОН иноросов... что с его взять!.
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1 м.
Александр Корякин
Очень своевременно вписался в тему. Дайте угадаю: скоро выборы в Думу. А тут - такой борец за честь России!
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1 м.
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