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Царьград

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Германия: Олега Воротникова задержали после ДТП 5 октября

Германия: Олега Воротникова задержали после ДТП 5 октября

5 октября в Германии задержали Олега Воротникова из арт-группы «Война» после ДТП. В тот же день полиция задержала его 17-летнего сына Каспера Ненаглядного Сокола в здании мэрии района Шенеберг.

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