Капризов подвел команду в самый важный момент. Русский форвард удалился, не оставив «Миннесоте» шансов на спасение

Было очень трудно предположить, что даже не героем, а супергероем первого матча серии «Вегас» — «Миннесота» станет вратарь «Голден Найтс» Марк-Андре Флери.
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