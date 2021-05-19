Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Глобус Украины куда актуальнее.Депутат Верховной...
  • Елена Дмитрова
    Да что там! Всю политическую карту мира! Все произошли ведь от древних укров!Депутат Верховной...
  • NVS66 SergeiShulepov
    У кого нет иммунитета и мозгов всех в «красную зону». Тех кто не прививался и не болел определить как "генофонд для р...Депутат Госдумы п...

Капризов подвел команду в самый важный момент. Русский форвард удалился, не оставив «Миннесоте» шансов на спасение

Капризов подвел команду в самый важный момент. Русский форвард удалился, не оставив «Миннесоте» шансов на спасение

Было очень трудно предположить, что даже не героем, а супергероем первого матча серии «Вегас» — «Миннесота» станет вратарь «Голден Найтс» Марк-Андре Флери.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх