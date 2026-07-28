Apple официально запустила программу лизинга Apple Upgrade в США, следует из сообщения компании. Стоимость лизинга начинается от $17,99 в месяц за iPhone, $11,99 за Apple Watch, $24,99 за Mac и $11,99 за iPad.
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