В Алтайском крае может появиться еще один вице-премьер с полномочиями министра

Для вице-премьера работа во главе минпромэнерго не станет новой Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин может получить еще одну должность и одновременно возглавить региональное Министерство промышленности и энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава СПЧ выступи...
- Лариса Долина отм...
- СТ В парламенте Эсто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым