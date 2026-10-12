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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае может появиться еще один вице-премьер с полномочиями министра

В Алтайском крае может появиться еще один вице-премьер с полномочиями министра

Для вице-премьера работа во главе минпромэнерго не станет новой Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин может получить еще одну должность и одновременно возглавить региональное Министерство промышленности и энергетики.

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